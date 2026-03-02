Назван район Москвы с рекордными сугробами

«Метеоновости»: Районом Москвы с самыми высокими сугробами оказался Коньково

Районом Москвы с самыми высокими сугробами оказался Коньково. Об этом сообщается на сайте информационного агентства «Метеоновости».

По информации специалистов, высота снежного покрова в данный момент составляет почти метр — 91 сантиметр.

Вместе с тем синоптики отметили, что на фоне аномального тепла, пришедшего в столицу с началом календарной весны, сугробы начали таять. Так, температура на семь градусов превысила норму, а высота снежного покрова сократилась в среднем на те же семь сантиметров. В результате в центре столицы, на Балчуге, сугробы уменьшились до 63 сантиметров, на ВДНХ — до 54 сантиметров, а на метеостанциях МГУ И ТСХА — до 68 и 62 сантиметров соответственно, добавили специалисты. Они подчеркнули, что эти показатели вдвое превышают норму для первой недели марта.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала москвичам срок таяния снега в городе.