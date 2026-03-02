Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 2 марта 2026Экономика

Назван район Москвы с рекордными сугробами

«Метеоновости»: Районом Москвы с самыми высокими сугробами оказался Коньково
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Районом Москвы с самыми высокими сугробами оказался Коньково. Об этом сообщается на сайте информационного агентства «Метеоновости».

По информации специалистов, высота снежного покрова в данный момент составляет почти метр — 91 сантиметр.

Вместе с тем синоптики отметили, что на фоне аномального тепла, пришедшего в столицу с началом календарной весны, сугробы начали таять. Так, температура на семь градусов превысила норму, а высота снежного покрова сократилась в среднем на те же семь сантиметров. В результате в центре столицы, на Балчуге, сугробы уменьшились до 63 сантиметров, на ВДНХ — до 54 сантиметров, а на метеостанциях МГУ И ТСХА — до 68 и 62 сантиметров соответственно, добавили специалисты. Они подчеркнули, что эти показатели вдвое превышают норму для первой недели марта.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала москвичам срок таяния снега в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok