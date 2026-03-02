Обнародованы подробности о записке покончившего с собой бизнесмена Джабраилова

РИА: Предварительно, бизнесмен Джабраилов не оставил предсмертной записки

По предварительной информации, покончивший с собой бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, не оставил предсмертной записки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, бизнесмен был найден в квартире, в центре Москвы, с огнестрельным ранением головы.

Ранее сообщалось, что Джабраилова огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля, но спасти так и не смогли. Рядом с ним был найден пистолет.

Кроме того, незадолго до смерти бизнесмен фигурировал в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.