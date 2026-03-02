Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

РИА Новости: Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске пока молчат

Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались своим конституционным правом не свидетельствовать против себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По его словам, фигуранты дела пока молчат. Конституция России в статье 51 дает гражданам право отказаться от дачи показаний против себя, своего супруга и близких родственников.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. К поискам девочки были привлечены волонтеры и полиция, которые нашли ее спустя два дня в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей.

Следователи предъявили им обвинение.