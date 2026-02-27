Реклама

Силовые структуры
16:35, 27 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности допроса о похищенной в Смоленске девочке

СК обвинил мужчину и его сожительницу в похищении девочки в Смоленске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Следователи предъявили обвинение в похищении ребенка ранее судимому 43-летнему мужчине и его 51-летней сожительнице, в квартире которых нашли девятилетнюю девочку из Смоленска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в в Следственном комитете (СК) России.

Роль женщины в совершении преступления устанавливается. В смоленской прокуратуре раскрыли подробности ее допроса. Она заявила, что девочка о себе ничего ей не рассказывала, а ее сожитель запретил ей задавать какие-либо вопросы.

Ранее она говорила, что мужчина привел домой ребенка и представил своей племяницей.

Также следствие выясняет причины и мотив похищения. Решается вопрос об аресте задержанных.

Криминалист Михаил Игнатов выдвинул версию, что девочку могли похитить для продажи бездетной паре в другой регион или страну, либо же продать на органы, либо ради выкупа.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. К ее поискам были привлечены волонтеры и полиция, которые нашли ее спустя два дня в квартире вместе с мужчиной.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до этого похититель девочки стал вести себя странно. Он перестал пользоваться телефоном и начал общаться с сожительницей через записки под дверью.

