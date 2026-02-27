Названа возможная причина похищения девочки в Смоленске

Игнатов: Школьницу в Смоленске могли похитить ради продажи за границу или выкупа

Девятилетнюю девочку из Смоленска могли похитить ради продажи за границу. Такую версию озвучил криминалист Михаил Игнатов в разговоре с News.ru.

По словам Игнатова, ребенка могли похитить для продажи бездетной паре в другой регион или страну. «Не дай бог, но девочку могли забрать и нечистые на руку трансплантологи, которые изымают у людей органы и продают потом за большие деньги», — добавил он. В обоих случаях непосредственный похититель ребенка выступает лишь промежуточным звеном — он похитил девочку, привез в квартиру и ждал дальнейших указаний.

Согласно третьей версии, ребенка похитили ради выкупа. Но в этом случае необходимо знать подробности о материальном положении родителей девочки.

Девятилетняя школьница из Смоленска вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. К ее поискам были привлечены волонтеры и полиция, которые нашли ее спустя два дня в квартире вместе с мужчиной.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до этого похититель девочки стал вести себя странно. Он перестал пользоваться телефоном и начал общаться с сожительницей через записки под дверью.