12:32, 2 марта 2026Россия

Опубликованы кадры разрушений в Новороссийске после удара ВСУ

Мэр Новороссийска Кравченко показал кадры разрушений после удара ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал кадры разрушений после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Пост появился в Telegram-канале чиновника.

На фотографиях видны разрушенные частные дома. На одном из многоквартирных домов заметно повреждение стен и окон.

Фото: Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

«Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений», — написал градоначальник.

2 марта ВСУ атаковали дронами Новороссийск. В результате оказались повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Пять человек пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что всем раненым начали оказывать медицинскую помощь.

