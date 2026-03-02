Парень попытался поразить девушку своими кулинарными талантами и потерпел фиаско

Пользователь Reddit с ником Several_Tough_1553 рассказал, как опростоволосился перед девушкой, пригласив ее на романтический ужин. До этого он хвастался перед ней, что изысканно готовит, и не отказал в ответ на просьбу продемонстрировать свои навыки в итальянской кухне на первом свидании, хотя на самом деле практически ничего не умеет.

«Вместо того чтобы выбрать что-то безопасное, я решил рискнуть — приготовленная своими руками паста и соус на медленном огне. Сначала тесто было липким, потом стало сухим, а затем приобрело консистенцию, способную, вероятно, пережить небольшое стихийное бедствие. Я продолжал добавлять муку, словно это должно было улучшить мое эмоциональное состояние. Соус разбрызгивался повсюду», — написал автор.

Когда девушка появилась на пороге, молодой человек продолжил делать вид, что у него все под контролем. Кухня при этом, по его словам, выглядела как место проведения кулинарного конкурса, из которого его уже исключили, однако он отказывался покидать съемочную площадку.

«Что получилось? Технически это было съедобно. Но паста оказалась твердой как кремень, соус был просто непонятной кашей. К ее чести, она отнеслась к этому невероятно доброжелательно. И да, у нас будет второе свидание, для которого я выберу что-нибудь, что требует минимальных усилий», — заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как неожиданно для себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.