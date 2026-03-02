Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Парень попытался поразить девушку своими кулинарными талантами и потерпел фиаско

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Several_Tough_1553 рассказал, как опростоволосился перед девушкой, пригласив ее на романтический ужин. До этого он хвастался перед ней, что изысканно готовит, и не отказал в ответ на просьбу продемонстрировать свои навыки в итальянской кухне на первом свидании, хотя на самом деле практически ничего не умеет.

«Вместо того чтобы выбрать что-то безопасное, я решил рискнуть — приготовленная своими руками паста и соус на медленном огне. Сначала тесто было липким, потом стало сухим, а затем приобрело консистенцию, способную, вероятно, пережить небольшое стихийное бедствие. Я продолжал добавлять муку, словно это должно было улучшить мое эмоциональное состояние. Соус разбрызгивался повсюду», — написал автор.

Материалы по теме:
Как приготовить идеальные сырники: 4 лучших рецепта с добавками и без
Как приготовить идеальные сырники:4 лучших рецепта с добавками и без
16 октября 2025
Как приготовить тыкву в духовке: топ-10 рецептов основных блюд и десертов
Как приготовить тыкву в духовке:топ-10 рецептов основных блюд и десертов
17 ноября 2025
Как приготовить постные котлеты? Авторские рецепты от шеф-поваров
Как приготовить постные котлеты?Авторские рецепты от шеф-поваров
23 января 2026

Когда девушка появилась на пороге, молодой человек продолжил делать вид, что у него все под контролем. Кухня при этом, по его словам, выглядела как место проведения кулинарного конкурса, из которого его уже исключили, однако он отказывался покидать съемочную площадку.

«Что получилось? Технически это было съедобно. Но паста оказалась твердой как кремень, соус был просто непонятной кашей. К ее чести, она отнеслась к этому невероятно доброжелательно. И да, у нас будет второе свидание, для которого я выберу что-нибудь, что требует минимальных усилий», — заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как неожиданно для себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    В США заявили о возможности мировой войны после ударов по Ирану

    В Европе резко высказались о Зеленском после его слов об Иране

    Парень попытался поразить девушку своими кулинарными талантами и потерпел фиаско

    Истребители Британии вылетели после сообщений о взрыве на Кипре

    Каллас уличили во лжи о гибели Хаменеи

    Мощный взрыв раздался на базе Британии на Кипре

    Извращенец подглядывал за женщинами в туалете по неожиданной причине

    В России спрогнозировали ход войны США с Ираном

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировали свыше 30 россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok