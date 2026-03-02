Реклама

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана

Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Пезешкиану
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью иранского руководства и граждан страны президенту исламской республики Масуду Пезешкиану. Текст сообщения в своем Telegram-канале опубликовало агентство «Арменпресс».

«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий вокруг Ирана. Примите, пожалуйста, мои соболезнования в связи с жертвами среди руководства и граждан Исламской Республики Иран. Мы всегда будем помнить личную роль верховного лидера исламской республики Али Хаменеи в развитии армяно-иранских отношений», — написал глава правительства Армении.

Он также выразил надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Ближнем Востоке и пожелал терпения президенту Ирана, а его народу — мира и выдержки.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи в ходе военной операции Израиля и США. В момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

