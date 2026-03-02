Реклама

13:44, 2 марта 2026Мир

Подполковник ФСБ заявил о передавших координаты Хаменеи предателях в Иране

Беляев: Предатели в окружении Хаменеи могли передать Израилю его координаты
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ameer Nameejy / Reuters

Израиль и США могли получить координаты местонахождения верховного лидера Ирана Али Хаменеи за счет «предателей» в его окружении, заявил подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. Его цитирует «Царьград».

«Конечно, они там есть — в противном случае не было бы столь точного целеуказания», — считает Беляев, говоря о передавших координаты Хаменеи и работавших на израильские и американские спецслужбы.

Кроме того, подполковник считает, что Хаменеи уже не прятался и хотел уйти так, «как сам завещал собственной нации, — на рабочем месте, не прячась ни от кого».

Говоря же о предателях, Беляев напомнил о внутренних этнических проблемах Ирана — к примеру, проблемных регионах Курдистан и Белуджистан, которые, по словам силовика, являются точками входа для иностранных диверсионно-террористических групп и контрабандистов.

Ранее сообщалось, что аятоллы Али Хаменеи не стало на рабочем месте в его резиденции.

