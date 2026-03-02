Реклама

Культура
20:13, 2 марта 2026Культура

Представитель Джима Керри ответил на слухи о подмене актера клоном

Представитель Джима Керри: Актер лично присутствовал на премии «Сезар»
Ольга Коровина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Представитель звезды фильмов «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» Джима Керри прокомментировал слухи о подмене актера клоном, распространившиеся в сети после его появления на премии «Сезар» в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

«Актер опроверг утверждения о том, что его не было на церемонии. Представитель Джима заявил, что он лично присутствовал на мероприятии», — сказано в публикации.

До этого в беседе с Variety генеральный делегат «Сезар» Грегори Колье подчеркнул, что визит Керри планировали с лета. По его словам, актер был тронут приглашением и несколько месяцев работал над французским произношением. Керри посетил премию вместе с возлюбленной и еще двенадцатью друзьями и членами семьи. Кроме того, награду ему вручал режиссер Мишель Гондри, снявший одну из самых популярных картин в фильмографии актера — «Вечное сияние чистого разума».

Ранее сообщалось, что поклонники не узнали Джима Керри после редкого публичного появления. В сети появились конспирологические теории об убийстве и подмене звезды «Маски» и «Тупого и еще тупее». Ответственность за произошедшее взял на себя французский визажист Алексис Стоун, утверждающий, что притворился актером.

