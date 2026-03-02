Раскрыт мощнейший стимулятор мозговой деятельности

Невролог Чудинская назвала движение мощнейшим стимулятором мозговой деятельности

Движение является мощнейшим стимулятором мозговой деятельности, заявила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. О том, как физическая активность влияет на здоровье мозга, она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что регулярные упражнения запускают каскад нейробиологических процессов, в том числе повышают синтез нейротрофического фактора мозга (BDNF) и улучшают мозговое кровообращение. По ее словам, последние исследования показали, что у физически активных людей на 30 процентов ниже риск когнитивного снижения и деменции.

«Физическая активность объективно улучшает память, концентрацию внимания и скорость обработки информации. Уже после однократной тренировки повышается активность префронтальной коры, отвечающей за исполнительные функции. Длительные занятия укрепляют связи между нейронами, формируя когнитивный резерв. Кроме того, регулярные легкие нагрузки считаются естественным антидепрессантом», — рассказала специалистка.

Чудинская также отметила, что лучше всего на здоровье мозга сказываются нагрузки умеренной интенсивности. При этом, по ее словам, высокоинтенсивные упражнения провоцируют избыточную выработку кортизола, что может временно ухудшить концентрацию. Интервальные тренировки эффективны, но после них нужно время для восстановления, добавила она.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о последствиях хронического недосыпа. Как отметил специалист, при длительном дефиците сна ухудшаются память, внимание и способность концентрироваться.