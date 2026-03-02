Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Раскрыта личность единственного выжившего туриста из пропавшей в Пермском крае группы

Единственному выжившему туристу из пропавшей в Пермском крае группы 67 лет
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Единственному госпитализированному туристу из пропавшей в Пермском крае группы 67 лет. Личность выжившего раскрыл Telegram-канал Ural Mash.

Пострадавшего зовут Сергей Яковлев. Он оказался самым старшим в компании из пяти человек. Туристы приехали из Уфы в Прикамье кататься на снегоходах. На данный момент выживший находится в сознании. Он в шоковом состоянии, поэтому не может рассказать подробности произошедшего.

Ранее стало известно о самочувствии Яковлева. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за сильного обморожения, оно остается стабильным. Всех пропавших путешественников нашли 1 марта.

