09:20, 2 марта 2026Путешествия

Раскрыто состояние единственного выжившего в Пермском крае туриста

Состояние выжившего в Пермском крае туриста оценивается как стабильно тяжелое
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Состояние единственного выжившего туриста из пропавшей в Пермском крае группы оценивается как тяжелое. Подробности об этом раскрыло ТАСС региональное министерство здравоохранения.

В Минздраве добавили, что самочувствие пациента остается стабильным.

20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, чтобы покататься на снегоходах. 27 февраля стало известно, что они пропали без вести. 1 марта были обнаружены пять путешественников. Один пострадавший получил сильное обморожение и был госпитализирован. Остальные путешественники не выжили из-за сильного обморожения.

