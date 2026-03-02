Реклама

07:32, 2 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты две версии причин схода вагонов в российском регионе

В Прикамье вагоны сошли из-за состояния ж/д полотна или ходовой части состава
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Следователи рассматривают две версии причин схода вагонов в Прикамье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управленим на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, это могло произойти из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

По информации ТАСС, в Пермском крае сошли 10 вагонов грузового поезда и локомотив технического электропоезда. В результате произошла задержка более 40 грузовых и трех пассажирских поездов. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда.

Организована проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее сообщалось, что на Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава.

