13:57, 2 марта 2026Силовые структуры

Раздел имущества между российской парой закончился дракой на ножах

СК: Красноярец убил жену из-за спора о разделе имущества при разводе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В одной из квартир Красноярска нашли 38-летнюю женщину без признаков жизни. В преступлении заподозрили супруга, с которым она находилась в процессе развода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, все случилось 27 февраля. Женщина пришла к супругу, с которым находилась в процессе развода. Пара решала вопрос о разделе имущества, когда между ними возник конфликт. Оппоненты взялись за ножи и нанесли друг другу ранения. Мужчина выжил — его доставили в больницу. А для его жены ранения оказались летальными.

Сейчас в отношении 40-летнего красноярца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее двух жителей города Бородино (Красноярский край) заподозрили в поставках оружия для криминальных структур.

