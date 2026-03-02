Реклама

Силовые структуры
12:46, 2 марта 2026Силовые структуры

В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

ФСБ задержала двух жителей Бородина, поставлявших оружие криминальным структурам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Двух жителей города Бородино (Красноярский край) заподозрили в поставках оружия для криминальных структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ФСБ России.

По данным ведомства, двое мужчин 1983-го и 1992-го годов рождения организовали оружейную мастерскую. В ней они переделывали охолощенное оружие в боевые аналоги, а затем реализовывали их среди представителей криминальных структур. Одного из злоумышленников задержали при продаже трех автоматов Калашникова по 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время удалось поймать и его подельника.

При обыске у задержанных нашли мобильные телефоны, деньги, 12 единиц огнестрельного оружия, инструменты для их переделки, а также порох и боеприпасы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконный сбыт оружия») УК РФ. Фигуранты во всем сознались. Они уже арестованы.

Ранее ФСБ сообщила, что при организации теракта на Крымском мосту был использован sim-бокс.

