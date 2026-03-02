В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

ФСБ задержала двух жителей Бородина, поставлявших оружие криминальным структурам

Двух жителей города Бородино (Красноярский край) заподозрили в поставках оружия для криминальных структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ФСБ России.

По данным ведомства, двое мужчин 1983-го и 1992-го годов рождения организовали оружейную мастерскую. В ней они переделывали охолощенное оружие в боевые аналоги, а затем реализовывали их среди представителей криминальных структур. Одного из злоумышленников задержали при продаже трех автоматов Калашникова по 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время удалось поймать и его подельника.

При обыске у задержанных нашли мобильные телефоны, деньги, 12 единиц огнестрельного оружия, инструменты для их переделки, а также порох и боеприпасы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконный сбыт оружия») УК РФ. Фигуранты во всем сознались. Они уже арестованы.

