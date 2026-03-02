Реклама

15:36, 2 марта 2026Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях неправильной походки

Врач ЛФК Данилова: Неправильная походка может привести к артрозу и артриту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Reinhart Julian / Unsplash

Неправильная походка может привести к заболеваниям суставов и позвоночника, предупредила врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова. О том, какие признаки указывают на ошибки во время ходьбы и об их последствиях, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистки, нарушения походки возникают из-за дисбаланса мышечного тонуса, снижения силы и выносливости мышц, а также ограниченной подвижности суставов. Неправильная работа мышц меняет положение стопы и формирует патологический стереотип движения, что со временем приводит к перегрузке сухожилий, коленных и тазобедренных суставов, а также позвоночника.

Среди тревожных признаков врач назвала появление мозолей и натоптышей, неравномерный износ обуви, шаркающий звук при ходьбе, асимметрию движений таза и плеч, а также сутулость. «Неправильная походка из-за неверно распределенной нагрузки может привести как к кратковременным болезненным состояниям, так и к длительным серьезным последствиям, включая развитие артроза и артрита», — пояснила врач.

Специалистка добавила, что при появлении боли, чувства тяжести в ногах или спине стоит обратиться к врачу ЛФК, ортопеду или неврологу. По ее словам, своевременная коррекция манеры ходьбы помогает снизить риск осложнений и восстановить нормальную работу опорно-двигательного аппарата.

Ранее врач общей практики Хуссейн Ахмад рассказал, что ежедневная ходьба полезна не только сердца, но и улучшает сон. По его словам, прогулки в быстром темпе повышают настроение и помогают при бессоннице.

