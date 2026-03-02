Реклама

Экономика
14:38, 2 марта 2026Экономика

Россияне стали чаще выбирать для детей один подарок

«Выберу.ру»: Доля планирующих купить детям жилье россиян выросла до 40 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За последний год доля россиян, планирующих обеспечить своих детей жильем, выросла на треть. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру», передает РИА Новости.

В 2026 году доля респондентов, которые намерены приобрести надвижимость для ребенка или обеспечить его средствами на покупку, составила 40 процентов против 30 процентов в 2025 году. При этом 35 процентов россиян уже начали копить деньги. Еще 60 процентов пока не собираются совершать такую покупку, но каждый второй готов пересмотреть свое решение при улучшении финансовой ситуации.

13 процентов из тех, кто планирует обеспечить ребенка жильем, выбрали для сбережений накопительные счета и депозиты. 11 процентов рассчитывают купить недвижимость с помощью заемных средств, восемь процентов — на материнский капитал, а три процента — в ипотеку, которую погасят за счет сдачи квартиры в аренду.

Четыре процента опрошенных собираются копить на недвижимость с помощью программы долгосрочных сбережений, семь процентов рассматривают для этой цели биржевые инструменты, а пять процентов планируют вернуться к вопросу после снижения ставок по кредитам.

Ранее сообщалось, что в 2026 году цены на новостройки в России могут в среднем вырасти на 10 процентов.

