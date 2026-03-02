Реклама

Экономика
18:46, 2 марта 2026Экономика

Россиянин прыгнул с крыши дома и попал на видео

Полина Кислицына (Редактор)

Житель Нижнего Тагила прыгнул с крыши дома и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

На записи, сделанной другом молодого человека, решившегося на экстремальный поступок, можно увидеть, как тот прыгает с крыши трехэтажного жилого дома и падает в сугроб. «Красавчик!» — восхитился поступком приятеля он. Спрыгнувший с крыши мужчина заверил друга, что чувствует себя «о********* [замечательно]».

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Казани едва успела спасти своего ребенка от снега, упавшего с крыши дома. Инцидент произошел возле здания, которое находится на проспекте Победы.

