16:17, 2 марта 2026Силовые структуры

Россиянке пришлось ответить за «стриптиз» на новогоднем детском шоу

Суд на Урале оштрафовал на 7000 рублей организатора детского шоу со стриптизом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд оштрафовал организатора новогоднего детского шоу в Нижнем Тагиле, где танцовщицы устроили стриптиз в костюмах Санта-Клаусов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мероприятие «для всей семьи» состоялось 21 декабря 2025 года в Городском дворце детского и юношеского творчества. В программе было несколько номеров, в том числе и откровенный танец, который вызвал неоднозначную реакцию родителей. Возмущенные зрители покинули шоу и пожаловались на танцовщиц в Следственный комитет.

Сегодня женщину, которая организовала мероприятие, признали виновной по статье 6.17 («Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию») КоАП РФ. Бизнес-леди полностью признала вину и получила штраф в размере 7000 рублей.

