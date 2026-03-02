Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотными судами сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности ведомство не приводит.

Минобороны также отчиталось, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 679 беспилотников самолетного типа, 4 управляемые авиационные бомбы, 3 три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».