12:14, 2 марта 2026Россия

Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотными судами сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности ведомство не приводит.

Минобороны также отчиталось, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 679 беспилотников самолетного типа, 4 управляемые авиационные бомбы, 3 три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

