Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 2 марта 2026Экономика

Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

Оверчук: Товарооборот РФ и Азербайджана достиг в 2025 году почти $5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российско-азербайджанский товарооборот достиг в 2025 году почти пяти миллиардов долларов. «Это очень серьезная цифра», — сказал в ходе визита в Баку политик, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров было отмечено, что, «несмотря на все проблемы, которые на протяжении последних месяцев были в отношениях между нашими странами», двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжило поступательно развиваться.

«Обсудили нашу широкую повестку сотрудничества во внешнеэкономической сфере, обсудили вопросы нашей взаимной торговли, обсудили вопросы развития международного транспортного коридора Север — Юг, обсудили совместные инвестиционные проекты», — перечислил Оверчук.

В августе прошлого года вице-премьер оценивал долю рубля в двусторонней торговле РФ и Азербайджана примерно в 80 процентов. По итогам первых шести месяцев 2025 года товарооборот двух стран вырос, по данным Баку, на 16,2 процента по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 2,52 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    На Украине начнут вывозить детей без разрешения родителей

    Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok