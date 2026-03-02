Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

Оверчук: Товарооборот РФ и Азербайджана достиг в 2025 году почти $5 млрд

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российско-азербайджанский товарооборот достиг в 2025 году почти пяти миллиардов долларов. «Это очень серьезная цифра», — сказал в ходе визита в Баку политик, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров было отмечено, что, «несмотря на все проблемы, которые на протяжении последних месяцев были в отношениях между нашими странами», двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжило поступательно развиваться.

«Обсудили нашу широкую повестку сотрудничества во внешнеэкономической сфере, обсудили вопросы нашей взаимной торговли, обсудили вопросы развития международного транспортного коридора Север — Юг, обсудили совместные инвестиционные проекты», — перечислил Оверчук.

В августе прошлого года вице-премьер оценивал долю рубля в двусторонней торговле РФ и Азербайджана примерно в 80 процентов. По итогам первых шести месяцев 2025 года товарооборот двух стран вырос, по данным Баку, на 16,2 процента по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 2,52 миллиарда долларов.