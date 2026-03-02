Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 2 марта 2026Экономика

Рост цен на драгоценные металлы объяснили

Эксперт Шнейдерман: Металлы дорожают из-за риска расширения конфликта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

Рост стоимости серебра и золота на мировых рынках обусловлен опасениями инвесторов того, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться. Такое мнение в разговоре с газетой «Известия» высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, обострение ситуации в Персидском заливе традиционно усиливает спрос на защитные активы. Помимо прочего, сейчас рост цен объясняется и тем, что США и Израиль могут быть в перспективе вовлечены в более длительную кампанию против Ирана. Драгоценные металлы — традиционный защитный актив, к которому инвесторы обращаются в период неопределенности.

Говоря о золоте, эксперт предположил, что при сохранении напряженности котировки способны протестировать верхние границы года. «Цены могут повторить годовые максимумы в районе 5,6 тысячи долларов (за тройскую унцию — прим. «Ленты.ру») и выше», — сказал Шнейдерман.

Рост цен затронул и рынок газа. В понедельник, 2 марта, цены на газ в Европе ускорили рост. Апрельские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах подорожали на 52,43 процента. Это произошло в связи с сообщениями о том, что QatarEnergy остановила работу своего завода по производству СПГ. Еще один фактор — риск закрытия Ираном Ормузского пролива, через который из Персидского залива проходит около 20 процентов мирового экспорта СПГ. На этом фоне движение судов в регионе практически остановилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    На Украине начнут вывозить детей без разрешения родителей

    Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok