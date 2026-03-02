Рост цен на драгоценные металлы объяснили

Эксперт Шнейдерман: Металлы дорожают из-за риска расширения конфликта

Рост стоимости серебра и золота на мировых рынках обусловлен опасениями инвесторов того, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться. Такое мнение в разговоре с газетой «Известия» высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, обострение ситуации в Персидском заливе традиционно усиливает спрос на защитные активы. Помимо прочего, сейчас рост цен объясняется и тем, что США и Израиль могут быть в перспективе вовлечены в более длительную кампанию против Ирана. Драгоценные металлы — традиционный защитный актив, к которому инвесторы обращаются в период неопределенности.

Говоря о золоте, эксперт предположил, что при сохранении напряженности котировки способны протестировать верхние границы года. «Цены могут повторить годовые максимумы в районе 5,6 тысячи долларов (за тройскую унцию — прим. «Ленты.ру») и выше», — сказал Шнейдерман.

Рост цен затронул и рынок газа. В понедельник, 2 марта, цены на газ в Европе ускорили рост. Апрельские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах подорожали на 52,43 процента. Это произошло в связи с сообщениями о том, что QatarEnergy остановила работу своего завода по производству СПГ. Еще один фактор — риск закрытия Ираном Ормузского пролива, через который из Персидского залива проходит около 20 процентов мирового экспорта СПГ. На этом фоне движение судов в регионе практически остановилось.