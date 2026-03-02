Рыбаки поймали двух редких рыб и заработали на них более 300 тысяч рублей

В Индии рыбаки заработали сотни тысяч рублей, выловив две редкие рыбы

В Индии рыбаки выловили в устье реки близ города Дигха двух крупных пятнистых горбылей общим весом около 50 килограммов. Об этом сообщает издание News18 Bengali.

Посмотреть на необычный улов собрались многочисленные зеваки. На аукционе в этом прибрежном городе штата Западная Бенгалия цена редкой рыбы составила 7,8 тысячи рупий за килограмм (более 6,6 тысячи рублей). В итоге рыбаки заработали на них сотни тысяч рупий.

Пятнистые горбыли пользуются огромным спросом в Юго-Восточной Азии. Из их органов делают снадобья, используемые в традиционной медицине. Кроме того, их применяют при изготовлении косметики. Поскольку это глубоководный вид, он редко попадается рыбакам. Когда горбыля удается поймать, это считается огромной удачей.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали необычайно крупного пятнистого горбыля весом 50 килограммов. Редчайшая рыба ушла с молотка за 1,3 миллиона рупий (более миллиона рублей).