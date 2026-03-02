Реклама

Россия
03:52, 2 марта 2026Россия

Семь домов оказались повреждены в российском городе из-за атаки ВСУ

Кравченко: Семь жилых домов повреждены из-за атаки дронов ВСУ в Новороссийске
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Краснодаре

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Новороссийске продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о ее последствиях сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

По его данным, сейчас известно о повреждениях еще двух многоквартирных домов и пяти частных. В двух местах возникли возгорания, огнеборцы уже ликвидируют их. Предварительно отмечается, что пострадавших нет.

«Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений», — добавил градоначальник.

Жителям и гостям города рекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков стоит отойти на безопасное расстояние и набрать телефон оперативных служб, советует мэр.

Ранее Shot сообщал, что ВСУ массированно атаковали Новороссийск беспилотниками. О звуках взрывов и сирен также рассказали жители Краснодара и Анапы.

Вскоре Андрей Кравченко заявил, что обломки БПЛА попали в многоэтажку из-за атаки ВСУ на город.

