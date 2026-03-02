Реклама

Россия
01:29, 2 марта 2026Россия

Обломки дрона попали в многоэтажку из-за атаки ВСУ на российский город

Кравченко: Обломки БПЛА попали в многоэтажку из-за атаки ВСУ на Новороссийск
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Отражение беспилотной атаки продолжается в Новороссийске. Детали раскрыл глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Согласно словам градоначальника, обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом. Кровля здания оказалась повреждена.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Сейчас на месте инцидента работают специальные и экстренные службы. При необходимости на базе школы №29 могут развернуть пункт временного размещения, добавил Кравченко.

Ранее Shot писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали Новороссийск беспилотниками. О звуках взрывов и сирен также рассказали жители Краснодара и Анапы.

