Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский город

Shot: ВСУ массированно атаковали дронами Новороссийск
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Новороссийск. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что над городом несколько часов раздавались взрывы, а в одном из районов можно было заметить пожар. «Обломки одного из дронов повредили кровлю жилого дома, также очевидцы сообщают о начавшемся пожаре в одном из районов», — говорится в публикации. По предварительной информации, Новороссийск также подвергся атаке безэкипажных катеров.

Помимо этого, о звуках взрывов и сирен рассказали жители Краснодара и Анапы, пишет Shot.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ ударили дроном по предприятию в хуторе Церковный. В результате были ранены двое мужчин. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.

