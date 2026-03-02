Шахматист Карякин оценил исключение из рейтинга ФИДЕ

Реклама

17:51, 2 марта 2026Спорт

Шахматист Карякин назвал политизированным свое исключение из рейтинга ФИДЕ
Владислав Уткин

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Шахматист Сергей Карякин оценил свое исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он назвал его политизированным. Его слова приводит ТАСС.

«Они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Решение абсолютно политизированное, это очевидно. Четыре года назад они меня дисквалифицировали, поэтому здесь "логическое" продолжение», — заявил Карякин.

Карякина включили 28 февраля в обновленный рейтинг ФИДЕ, где его не было с июня 2024 года. Он шел там на десятом месте с 2750 очками. 2 марта спортсмена снова удалили из списка. В ФИДЕ объяснили включение Карякина в рейтинг оплошностью.

В феврале Сергей Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также поучаствовал в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти. «Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определенный опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили», — объяснил ситуацию Карякин.

Согласно правилам организации, шахматиста убирают из рейтинга, если он больше года не проводил матчей с классическим контролем времени. 36-летний Карякин уже исключался из рейтинга ФИДЕ в феврале 2023 года. Три месяца спустя его туда вернули. Это произошло после того, как он сыграл на командном чемпионате России в составе сборной Московской области.

