Силуанов назвал ключевой способ хранения сбережений в России

Силуанов: Основным инструментом сбережений в России является банковский вклад

Ключевым способом хранения сбережений в России остается банковский вклад. Его назвал глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Сегодня основной инструмент сбережений — это вклад в банки. Проценты хорошие, ставки высокие, надежно», — сказал министр «Вестям». В то же время он отметил, что средства вкладчиков понемногу начали перетекать на финансовый рынок, и по мере снижения ставок интерес россиян к возможности получать доход от акций или облигаций будет расти.

«Сегодня, кстати, на вкладах больше 60 триллионов рублей, большой ресурс», — подчеркнул Силуанов.

Приток средств на российский рынок акций, достигавший рекордных темпов, фиксировался уже в 2025 году. В январе, по словам министра, в этой сфере также наблюдался рост.