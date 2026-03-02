Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

Журналистка Собчак назвала бизнесмена Джабраилова талантливым и добрым человеком

Журналистка Ксения Собчак назвала бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова талантливым и добрым человеком. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, когда она в начале 2000-х годов приехала из Санкт-Петербурга в Москву, Джабраилов олицетворял для нее столичную жизнь. «Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня», — высказалась она, говоря о бизнесмене.

Журналистка добавила, что он «был человеком сложным, мечущимся, но очень талантливым и добрым».

В другом посте в Telegram она заявила, что у Джабраилова были проблемы с наркотиками. «Безумно жалко его. Соболезнования всем родным», — написала Собчак.

О смерти Джабраилова стало известно ранее 2 марта. Бывшего сенатора госпитализировали из отеля в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.