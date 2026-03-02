Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

Журналистка Собчак назвала бизнесмена Джабраилова талантливым и добрым человеком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак назвала бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова талантливым и добрым человеком. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, когда она в начале 2000-х годов приехала из Санкт-Петербурга в Москву, Джабраилов олицетворял для нее столичную жизнь. «Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня», — высказалась она, говоря о бизнесмене.

Журналистка добавила, что он «был человеком сложным, мечущимся, но очень талантливым и добрым».

В другом посте в Telegram она заявила, что у Джабраилова были проблемы с наркотиками. «Безумно жалко его. Соболезнования всем родным», — написала Собчак.

О смерти Джабраилова стало известно ранее 2 марта. Бывшего сенатора госпитализировали из отеля в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Подполковник ФСБ заявил о передавших координаты Хаменеи предателях в Иране

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok