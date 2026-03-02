Бизнесмен Умар Джабраилов, экс-сенатор от Чечни и бывший заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, покончил с собой в Москве. Об этом сообщили СМИ.
Вначале мужчину, рядом с которым лежал пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров, госпитализировали из отеля как неизвестного в тяжелом состоянии. Опознать его помогли прибывшие на место происшествия охранники. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в произошедшем не нашли криминальной составляющей. По факту случившегося проводится проверка.
Бизнесмен опубликовал видео перед суицидом
Бизнесмен Умар Джабраилов за день до суицида записал видео и опубликовал его в своем Telegram-канале. На кадрах он говорил о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, Джабраилов беспокоился о том, что в опасной зоне оказались российские туристы. Он выразил надежду, что никто из соотечественников не пострадает.
Врачи пытались спасти экс-сенатора
Как пишет Baza, Умар Джабраилов оставался жив в течение трех часов. По данным издания, выстрел в ЖК Vesper Tverskaya раздался в час ночи. Мужчины не стало около четырех часов утра. Как уточняет Telegram-канал Mash, Джабраилова доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Его пытались реанимировать около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.
Джабраилов переживал неудачи в бизнесе
Адвокат Александр Карабанов подтвердил суицид бизнесмена Умара Джабраилова. Другой адвокат Тимур Маршани назвал бизнесмена очень яркой, незаурядной личностью, пишет Telegram-канал Mash. Юрист сказал, что печальная новость о смерти Джабраилова «выбила всех из колеи».
В последнее время Умар Алиевич был в депрессии, переживал неудачи в бизнесе — его финансовое падение связано с текущей ситуацией
Налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках.
Бизнесмен уже пытался покончить с собой
2 апреля 2020 года Умара Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из одного из московских отелей с ранениями рук.
Прибывшим на место врачам скорой помощи, которых вызвал водитель бывшего сенатора, пострадавший пояснил, что действовал, находясь в «шоковом состоянии». Уже на следующий день, 3 апреля, врачи оценили состояние Джабраилова, как удовлетворительное.
Экс-сенатор устраивал стрельбу у Кремля
29 августа 2017 года Джабраилов устроил стрельбу из пистолета Ярыгина в гостинице Four Seasons напротив Кремля. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В момент стрельбы он находился под воздействием кокаина.
Позже он был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. После этого бывшего сенатора исключили из партии «Единая Россия». Через некоторое время после инцидента Джабраилов просил вернуть ему наградной пистолет, из которого он стрелял в элитном отеле в центре столицы.
Оружие у него было изъято по решению суда, но год спустя пистолет вернули.
В 2020 году Джабраилов обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже оружия — некоего ружья, которое экс-сенатор, по его собственным словам, потерял еще в 2016 году. В своих интервью он не раз говорил, что увлекался оружием и при нем всегда находился пистолет на предохранителе.
Джабраилов представлял Чечню в Совфеде
Умар Джабраилов считался одним из самых ярких бизнесменов Москвы в 1990-е годы. Окончив МГИМО, он управлял российско-американским совместным предприятием «Интурист-Радамер», в собственности которого была гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала в Москве.
Там во время официальных визитов в Россию останавливался бывший президент США Билл Клинтон.
С 2015 года Джабраилов возглавлял ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Главный актив Джабраилова — девелоперская компания «Аванти Стройгрупп».
Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. После этого он занимал должность советника помощника президента. В 2000 году Джабраилов принимал участие в президентских выборах, однако ему удалось набрать всего 0,1 процента голосов.