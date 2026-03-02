Реклама

06:51, 2 марта 2026Россия

Спецборт с 84 россиянами из Египта прилетел в Россию

ТАСС: Спецборт из Египта с 84 покинувшими Израиль россиянами прилетел в Россию
Марина Совина
Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress

Спецборт Ил-76 МЧС России доставил из Египта в Москву 84 россиянина, покинувших Израиль через сухопутную границу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Жуковский 2 марта в 06:36 по московскому времени.

Среди находящихся на борту самолета россиян — дипломатические работники и члены их семей, работавшие в Израиле и покинувшие государство через наземные пункты пропуска в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее стало известно, что из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 граждан России. Уточняется, что россияне перешли на территорию республики через таможенный погранично-пропускной пункт Астара.

