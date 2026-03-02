Реклама

Мир
12:48, 2 марта 2026МирЭксклюзив

Назван возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

Политолог Перенджиев: Конфликт вокруг Ирана может затянуться на годы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В этот раз конфликт вокруг Ирана не закончится быстро, как, например, это было летом, убежден военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Сроки противостояния на Ближнем Востоке он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Политолог обозначил: то, что аятолла из Ирана Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля, переводит конфликт совсем на другой уровень.

То есть это уже не между государствами конфликт. США и Израилю может противостоять уже как минимум вся шиитская умма, а это не только граждане, которые проживают в Иране. То есть объявлена религиозная война, и то, что убрали верховного лидера Ирана, то есть верховного религиозного лидера, показывает, что вряд ли Иран пойдет просто так на мировую и не будет мстить за это. Это серьезный вызов для руководства Ирана, да и в целом для иранского народа

Александр Перенджиевполитолог

Говоря о первопричинах конфликта, Переджиев указал на желание Израиля уничтожить Иран. Собеседник также отметил, что Иерусалим воспользовался прибытием на Ближний Восток американской армады. Политолог сравнил ее с ружьем на стене, которое должно выстрелить. Вместе с тем он указал, что американская армада не собирается уходить, а значит, о движении к прекращению боевых действий речи не идет.

Даже если конфликт затухнет, то он не окончится, считает эксперт. Политолог предположил, что противостояние будет идти волнами. Затухать из-за уменьшения количества снарядов и ракет, а потом вновь разгораться после восстановления запасов.

«Скорее всего, это всерьез и надолго, а на сколько — здесь сложно сказать, но, я полагаю, что это конфликт, который вряд ли будет закончен в этом году. Он может затянуться на годы», — заключил спикер.

Ранее Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он заявил, что отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира. Аятолла назвал виновниками Вашингтон и Израиль, употребив в адрес последних слова «сионистский режим».

