США и Израиль нанесли удар рядом с посольством России

США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России. Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Целью преступного нападения, совершенного несколько минут назад (...) около площади Фирдоуси в Тегеране, стало управление дипломатической полиции», — утверждается в публикации.
Рядом с площадью располагается здание российского диппредставительства.
Ранее стало известно, что удар был нанесен также рядом с офисом российского телеканала Russia Today.