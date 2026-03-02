США и Израиль нанесли удар рядом с посольством России

Tasnim: США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции

США и Израиль ударили по управлению дипломатической полиции, которое расположено в Тегеране у площади Фирдоуси рядом с посольством России. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Целью преступного нападения, совершенного несколько минут назад (...) около площади Фирдоуси в Тегеране, стало управление дипломатической полиции», — утверждается в публикации.

Рядом с площадью располагается здание российского диппредставительства.

Ранее стало известно, что удар был нанесен также рядом с офисом российского телеканала Russia Today.