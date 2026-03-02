Реклама

14:21, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Российский телеканал объявил об эвакуации офиса в Иране

Корреспондент RT Касими заявил об авиаударе рядом с офисом канала в Тегеране
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Новости RT на русском» во «ВКонтакте»

Рядом с офисом телеканала Russia Today (RT) в Иране, против которого Израиль начал военную операцию, нанесли авиаудар. Об этом издание сообщило в Telegram.

Об атаке сообщил корреспондент филиала RT в Тегеране Рания Касими. «Все живы, сейчас идет эвакуация», — говорится в заявлении телеканала.

Другие подробности не приводятся.

Материалы по теме:
«Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам
«Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам
Сегодня
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт. Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт.Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
28 февраля 2026

1 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что все высшее руководство Ирана и его союзников уничтожено. В частности, речь шла о верховном лидере Ирана Али Хаменеи, начальнике Генерального штаба Абдуле-Рахим Мусави, бывшем начальнике Генерального штаба Хосейне Салами, главе командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашиде и других высокопоставленных лицах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что страна намерена усилить удары по Ирану.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны (ПВО). Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

