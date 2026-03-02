Реклама

США оценили атаку на штаб-квартиру КСИР одной фразой

CENTCOM: У КСИР больше нет штаб-квартиры в результате удара ВС США
Марина Совина
Фото: CENTCOM via X / Handout / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что в результате атаки на Корпус стражей исламской революции у КСИР «больше нет штаб-квартиры». Об этом сообщается в публикации командования на странице в соцсети X.

«У КСИР больше нет штаб-квартиры», — говорится в заявлении.

CENTCOM также опубликовало кадры удара.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные применили секретные «специальные возможности» в ходе операции в Иране. В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые CENTCOM «не может указать».

