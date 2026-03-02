Реклама

08:55, 2 марта 2026Мир

Стало известно о ближайших действиях ЕС по конфликту с Ираном

Politico: ЕС проведет встречу с главами МИД стран Персидского залива
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Европейский союз (ЕС) на фоне военного конфликта между США и Ираном намерен в ближайшие дни провести встречу глав МИД стран ЕС с коллегами из государств Персидского залива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Необходимы экстренные встречи повсюду», — отметил высокопоставленный дипломат из региона.

При этом собеседник издания назвал текущий конфликт с Ираном «поворотным моментом» для Соединенных Штатов, Ближнего Востока и всей Европы.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном и союзниками в регионе.

