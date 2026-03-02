Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:44, 2 марта 2026Мир

Стало известно о планах Германии вступить в конфликт с Ираном

GLZRadio: Германия серьезно рассматривает возможность конфликта с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Германия серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном. Об этом сообщает израильское радио GLZRadio со ссылкой на источники.

«Германия всерьез рассматривает возможность присоединения к кампании против Ирана, если страна не прекратит обстрелы на Ближнем Востоке. Представители МИД Германии и члены Комитета по иностранным делам Бундестага сообщили, что планирование возможных действий совместно с США уже началось — от участия в бомбардировках до оказания военной и воздушной поддержки», — передает радиостанция.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что «потрясены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Ирана на страны Ближнего Востока.

Главы европейских государств также пообещали Тегерану применить военные меры, если страна продолжит атаковать их союзников на Ближнем Востоке.

