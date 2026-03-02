Стало известно о резком призыве соратников Трампа в отношении Ирана

WSJ: Соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить власть в Иране

Соратники президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких месяцев призывали его «обезглавить» режим в Иране. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что среди соратников были не только республиканские законодатели, но и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они убеждали американского лидера в том, что режим аятолл сейчас находится «в самом слабом состоянии за всю историю».

«В течение нескольких месяцев союзники Трампа призывали его воспользоваться уникальной возможностью, которая выпадает раз в поколение, чтобы обезглавить режим», — указано в сообщении.

Ранее Трамп сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По словам американского лидера, она может занять около четырех недель.