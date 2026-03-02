Стало известно об атаке Ирана на израильский аэропорт Бен-Гурион

Иранские военные предположительно нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает арабоязычный Telegram-канал NAYA.
«Аэропорт Лод (старое название аэропорта Бен-Гурион — прим. «Ленты.ру») охвачен огнем», — утверждается в публикации.
На данный момент израильские власти не комментировали инцидент.
Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако информированный израильский источник опроверг эту информацию.