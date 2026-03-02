Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

12:02, 2 марта 2026

Страдания россиянки из-за неправильного диагноза опасной болезни оценили в 5000 рублей

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Молодая россиянка месяц переживала из-за диагноза опасного заболевания, из-за чего чуть не распалась ее семья — страдания женщины оценили в пять тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области

Из материалов следует, что в июле 2025 года 38-летняя жительница Череповца сдала анализ крови на гепатит С в городской поликлинике №1, исследования проводила лаборатория областной клинической больницы №2. Женщина получила результаты, в которых говорилось, что у нее обнаружена РНК вируса гепатита С.

Через месяц она сдала повторный анализ, который показал отрицательный результат. Однако за этот период женщина сильно переживала, что у нее нашли опасное заболевание. Впоследствии она подала в суд иск о компенсации морального вреда с двух медучреждений за ошибочный анализ.

В суде представители ответчиков отрицали нарушения, которые привели к постановке неправильного диагноза. Тем не менее с них взыскали в пользу пострадавшей по 2500 рублей с каждого, то есть общая сумма возмещения составила 5000 рублей. Также они должны выплатить в доход государства еще 3000 рублей в качестве госпошлины.

При определении суммы суд учел характер и продолжительность страданий женщины, отсутствие вреда ее здоровью, неосторожную форму вины медучреждений, а также требования разумности и справедливости.

Ранее сообщалось, что врачи неправильно диагностировали аппендицит у 18-летнего студента Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Никиты Ситнева. Два дня спустя он попал в реанимацию, где его уже не смогли спасти.

