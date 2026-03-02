Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

Сыгравший россиянина актер Коннор Сторри удивил бриллиантами на премии SAG

Американский актер Коннор Сторри, сыгравший россиянина в «Жарком соперничестве», удивил публику деталью в образе для премии SAG. Подробности публикует издание Town&Country.

Звезда нашумевшего сериала появился на ковровой дорожке в костюме люксового бренда Saint Laurent, надев пиджак на голое тело. Однако особое внимание модных редакторов и поклонников привлекли украшения знаменитости: на нем заметили чокер, кольцо с бриллиантом, серьги и часы из ассортимента ювелирного дома Tiffany & Co.

Отмечается, что упомянутое колье из платины украшают бриллианты общим весом более 37 карат.

Ранее иностранцы ринулись скупать крестики как у россиянина из «Жаркого соперничества».