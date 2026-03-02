Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:50, 2 марта 2026Ценности

Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

Сыгравший россиянина актер Коннор Сторри удивил бриллиантами на премии SAG
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Американский актер Коннор Сторри, сыгравший россиянина в «Жарком соперничестве», удивил публику деталью в образе для премии SAG. Подробности публикует издание Town&Country.

Звезда нашумевшего сериала появился на ковровой дорожке в костюме люксового бренда Saint Laurent, надев пиджак на голое тело. Однако особое внимание модных редакторов и поклонников привлекли украшения знаменитости: на нем заметили чокер, кольцо с бриллиантом, серьги и часы из ассортимента ювелирного дома Tiffany & Co.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Отмечается, что упомянутое колье из платины украшают бриллианты общим весом более 37 карат.

Ранее иностранцы ринулись скупать крестики как у россиянина из «Жаркого соперничества».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Названы лучшие китайские автомобили до трех миллионов рублей

    Российская авиакомпания начнет вывозить граждан из ОАЭ

    Иран раскрыл последствия новой атаки

    На Украине предсказали самое тяжелое лето для ВСУ

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok