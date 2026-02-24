Реклама

15:35, 24 февраля 2026Ценности

Иностранцы ринулись скупать крестик как у россиянина из «Жаркого соперничества»

Иностранцы скупили крестик как у россиянина из сериала «Жаркое соперничество»
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: фильм «Жаркое соперничество»

Бразильский бренд Serena начнет продавать копию крестика героя сериала «Жаркое соперничество» Ильи Розанова. О запуске стало известно из официального аккаунта марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ассортименте Serena в том числе появилось украшение, имитирующее православный крестик, который актер Коннор Сторри носил во время съемок нашумевшего сериала. По сюжету картины, его герой Илья Розанов — православный россиянин родом из Москвы.

Стоимость крестика на данный момент не раскрывается, однако иностранцы уже ринулись скупать украшение, массово оформляя на него предзаказ. Об этом клиенты написали в многочисленных комментариях под постом, параллельно интересуясь, доступна ли на сайте международная доставка.

Звезды «Жаркого соперничества» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс, которые впервые оказались на «Золотом глобусе», попали в список стильных знаменитостей премии. Позже редакторы Vogue также окрестили их сердцеедами.

