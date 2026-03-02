Реклама

13:28, 2 марта 2026Спорт

Тарасова оценила отсутствие санкций в отношении американских и израильских спортсменов

Тарасова: Несправедливо, что спортсменов из США и Израиля не отстраняют
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила отсутствие санкций в отношении американских и израильских спортсменов. Об этом сообщает Sport24.

Она сочла это несправедливым. «Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах», — заявила Тарасова.

Ранее в Ассоциации футбола Израиля оценили вероятность отстранения клубов и сборных страны от международных турниров. «Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом», — заявили в пресс-службе организации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

