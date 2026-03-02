Реклама

Трамп раскрыл планы США по уничтожению руководства Ирана

Трамп: США намеревались уничтожить руководство Ирана за несколько недель
Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Соединенные Штаты намеревались уничтожить руководство Ирана за несколько недель. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы рассчитывали, что на устранение части руководства уйдет две-три недели, но мы устранили его полностью за один день. Так что мы значительно опередили график», — сказал американский лидер.

По его словам, операции против Ирана были рассчитаны на четыре недели или на более короткий срок, в случае, если Тегеран согласится сесть за стол переговоров по ядерной сделке.

Ранее Трамп заявил, что новое руководство Ирана готово к переговорам с Вашингтоном. Он не уточнил, кто именно обратился к Соединенным Штатам с таким предложением, но сообщил, что уже дал согласие на возобновление контактов.

