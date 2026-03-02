Трамп сделал заявление о возможных кандидатах на роль нового лидера Ирана

Трамп: Возможные кандидаты на роль нового лидера Ирана пали в ходе ударов США

Большая часть возможных кандидатов на роль нового лидера Ирана пали в результате первых ударов США и Израиля. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью ABC News.

По словам Трампа, Белый дом заранее определил «возможных кандидатов», которые могли бы подойти на эту должность, однако они были лишены своих жизней в ходе первых атак.

«Новым лидером Ирана будет не тот, о ком мы думали, потому что их всех больше нет. Второй или третий номер — ликвидированы», — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что решение о дальнейших ударах по Ирану для смены режима в стране будет приниматься исходя из оценки ситуации на земле.