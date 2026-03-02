Российские миллиардеры обеднели

BBI: За месяц состояние богатейших людей России упало почти на $9 миллиардов

Состояние российских миллиардеров, входящих в список 500 богатейших людей мира, за февраль упало на 8,73 миллиарда долларов, до 309,75 миллиарда. Об этом со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) пишет РИА Новости.

В начале марта в рейтинг входят 20 граждан России. На первую строчку передвинулся основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом 27,3 миллиарда долларов. Он опередил одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, у которого после потери почти трех миллиардов долларов осталось 27 миллиардов.

Также в первую пятерку входят совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (25 миллиардов долларов), совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон (24,5 миллиарда долларов) и бенефициар НЛМК Владимир Лисин (24,4 миллиарда долларов).

По итогам 2025 года состояние богатейших россиян увеличилось на 23,8 миллиарда долларов. По результатам отдельно второго полугодия 2025 года они обеднели на 800 миллионов. В январе капитал крупнейших российских бизнесменов прибавил сразу 19,4 миллиарда долларов.