Боксер Усик заявил, что станет президентом Украины после завершения карьеры

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не рассматривает для себя должности ниже президента республики после завершения карьеры. Согласно его заявлению в интервью Андрею Беднякову на YouTube-канале, он может стать противником действующего лидера страны Владимира Зеленского, если выборы будут проведены.

Спортсмен, отвечая на вопрос о будущих планах, сказал, что хочет еще несколько лет посвятить боксу, после чего планирует начать работать на государство. Собеседник уточнил, имеет ли он в виду должность мэра Конотопа, на что Усик заявил, что это не его уровень.

«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», — подчеркнул боксер.

Ранее международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.