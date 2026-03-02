Умер актер из «Интернов» и «Глухаря»

Актер из «Интернов» и «Глухаря» Александр Зиновьев умер на 80-м году жизни

Актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах «Интерны» и «Глухарь», умер на 80-м году жизни. Об этом со ссылкой на знакомых артиста сообщают «Аргументы и факты».

«Он более двух лет боролся с онкологическим заболеванием, но не смог победить. Александр был очень хорошим человеком, талантливым», — рассказал друг покойного Андрей Подопригора.

Зиновьев скончался за месяц до своего 80-летия. В последние годы жизни, артист, игравший в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Гибель империи» и «Бальзаковский возраст, или все мужики сво...», жил в деревне во Владимирской области.