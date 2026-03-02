Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:24, 2 марта 2026Экономика

В России признали неизбежное снижение вылова лососевых

Глава Росрыболовства Шестаков предупредил о неизбежном снижении вылова лососевых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вылов лососевых в России неизбежно будет снижаться в течение от семи до десяти лет из-за цикличных подходов этих рыб. Такой прогноз в комментарии РИА Новости дал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что все зависит от года, где-то будет больше, где-то меньше, но в указанный период в среднем вылов этого вида рыбы продолжит падать. По его словам, в Советском Союзе наблюдалась аналогичная динамика, иногда вылов опускался ниже 100 тысяч тонн.

В этом году предварительные прогнозы на путину пока не очень хорошие. Шестаков выразил надежду, что исследования в апреле и мае дадут более цельную и позитивную картину.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что объем добычи тихоокеанских лососей в 2026 году может составить от 204 тысяч до 260 тысяч тонн. Официально промысел на Дальнем Востоке открывается 20 мая, а завершается в конце ноября. По итогам путины 2025 года вылов составил 335,5 тысячи тонн, то есть текущие ожидания предусматривают его обвал примерно в полтора раза.

Ранее заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов предупредил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на четыре процента каждый год из-за возрастающего спроса. Поэтому в России тоже продукт обязательно подорожает даже без учета внутренней инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok