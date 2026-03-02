В России признали неизбежное снижение вылова лососевых

Глава Росрыболовства Шестаков предупредил о неизбежном снижении вылова лососевых

Вылов лососевых в России неизбежно будет снижаться в течение от семи до десяти лет из-за цикличных подходов этих рыб. Такой прогноз в комментарии РИА Новости дал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что все зависит от года, где-то будет больше, где-то меньше, но в указанный период в среднем вылов этого вида рыбы продолжит падать. По его словам, в Советском Союзе наблюдалась аналогичная динамика, иногда вылов опускался ниже 100 тысяч тонн.

В этом году предварительные прогнозы на путину пока не очень хорошие. Шестаков выразил надежду, что исследования в апреле и мае дадут более цельную и позитивную картину.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что объем добычи тихоокеанских лососей в 2026 году может составить от 204 тысяч до 260 тысяч тонн. Официально промысел на Дальнем Востоке открывается 20 мая, а завершается в конце ноября. По итогам путины 2025 года вылов составил 335,5 тысячи тонн, то есть текущие ожидания предусматривают его обвал примерно в полтора раза.

Ранее заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов предупредил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на четыре процента каждый год из-за возрастающего спроса. Поэтому в России тоже продукт обязательно подорожает даже без учета внутренней инфляции.